Nella borsa 3,5 kg di hashish: arrestata

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - La Polfer di Bolzano ha arrestato una cittadina italiana di origine somala di 57 anni residente a Napoli perché aveva nella borsa 3,5 chili di hashish. La donna è scesa dal treno proveniente dalla città partenopea e con apparente sicurezza si stava allontanando dalla stazione di Bolzano. Ai poliziotti è bastata un'occhiata per capire che qualcosa non era proprio come appariva. La distinta signora, vestita elegantemente con abiti griffati, è stata quindi sottoposta un controllo negli uffici della Polfer.

Nell'elegante borsa Gucci la donna aveva nascosto tre voluminosi involucri di hashish, che sul mercato avrebbe fruttato oltre 20.000 euro. La donna stata arrestata per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotta presso la Casa circondariale di Bolzano a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.