Kompatscher, dialogo sull'autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 4 SET - Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, invia i propri auguri di buon lavoro al nuovo governo. "L'Italia ha bisogno di stabilità - sottolinea Kompatscher - e di un governo solido in grado di affrontare, anche attraverso la cooperazione con i partner europei, le delicate e importanti sfide che attendono il paese: dal lavoro all'immigrazione, dalla crescita alla sostenibilità".

Per quanto riguarda i settori che più da vicino riguardano la realtà altoatesina, il governatore si augura un "cambio di passo rispetto agli ultimi mesi sulla sanità, e un maggiore impegno per una rapida soluzione della vicenda legata alla concessione autostradale per A22". Kompatscher conclude, infine, augurandosi di poter incontrare al più presto il nuovo Ministro agli affari regionali, Francesco Boccia, "per dialogare in maniera costruttiva sulla tutela e lo sviluppo dell'autonomia".