Huber, Pd garante dell'autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 4 SET - "Siamo certi che come Pd dell'Alto Adige porteremo garanzia e tutela all'autonomia locale. Ci troviamo una grande responsabilità". Lo dice il segretario del Pd altoatesino Alessandro Huber. "La nuova squadra di governo è ottima come è stato ottimo il lavoro fatto sul programma", aggiunge.

Huber evidenzia, inoltre, che "molti esponenti del Pd guideranno i ministeri chiave. Sono tanti i ministri capaci di mediare. Particolarmente importante è la nomina di Dario Franceschini che da sempre è un punto di riferimento per il Pd altoatesino". Secondo il segretario locale, il compito del governo Conte 2 "è quello di salvare l'Italia dal delirio sovranista di Salvini che avrebbe portato l'iva al 25%. Perciò auspichiamo che il governo possa durare a lungo", conclude Huber.