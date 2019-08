Meteo: l'esperto, in futuro temporali saranno più intensi

(ANSA) - BOLZANO, 9 AGO - Secondo gli esperti, gli effetti del cambiamento climatico saranno sempre più evidenti. I nubifragi che si verificano anche nel fondovalle, colpendo anche le città e i centri abitati, saranno molto più frequenti nei prossimi anni rispetto al passato. Le masse di aria umida e l'acqua accumulata nelle nuvole, inoltre, sono in grado di scaricare al suolo una notevole quantità di energia sotto forma di fulmini: "Quest'anno è stato un anno eccezionale. Dal 2007, da quando ne registriamo il numero, non ne abbiamo mai avuto così tanti", commenta Günther Geier, coordinatore del Servizio meteorologico della Provincia di Bolzano. In futuro, anche le raffiche di vento di notevole intensità diventeranno, probabilmente, sempre più frequenti. "Per i dati storici che abbiamo a disposizione non è possibile prevedere se il numero dei temporali aumenterà. Ma la teoria dice che se in futuro aumenterà la temperatura sarà disponibile più energia e quindi anche i temporali potranno essere più forti", aggiunge Geier.