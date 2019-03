Biathlon: Fratzscher vince sprint in Val Martello

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - Al Biathlon Stadium di Martello oggi sono riprese le competizioni di Ibu Cup con la gara sprint, 10 km per i maschi e 7,5 per le donne, con lo strapotere maschile dei tedeschi, che hanno messo sul podio Lucas Fratzscher, Philipp Horn e Danilo Riethmueller. Il livignasco Saverio Zini, 7/o, ha pagato caro l'errore del secondo tiro in piedi proprio come l'altoatesino Patrick Braunhofer (14/o).

Tra le donne la francese Caroline Colombo ha plasmato l'attacco delle russe Irina Kazakevich e Victoria Slivko, finite nell'ordine. Due le azzurre finite nelle prime dieci, Michela Carrara (6/a) e Irene Lardschneider (8/a), con l'attesa Samuela Comola 26/a in una giornata un po' opaca per lei, in un contesto invece baciato dal sole e da una temperatura primaverile dopo la neve di ieri.

Domani atteso debutto 'mondiale' per la 'mass start 60' che l'Ibu intende introdurre nei futuri calendari anche in Coppa del Mondo: 6 giri con 15 km per i maschi e 12 per le donne a partire dalle 10. (ANSA).