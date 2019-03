Sciopero clima: a Trento oltre duemila persone in corteo

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Migliaia di persone - oltre duemila secondo le prime stime delle forze dell'ordine - stanno manifestando a Trento per la Marcia globale per il clima, una mobilitazione a livello mondiale promossa dal movimento studentesco Fridays For Future del Trentino e ispirata dall'azione della studentessa svedese Greta Thunberg.

Lo scopo è denunciare l'inerzia "della politica e della società di fronte al cambiamento climatico". In via Verdi, davanti alla facoltà di Sociologia, si sono dati appuntamento universitari e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, non solo provenienti dal capoluogo, ma anche da istituti dei centri più periferici del Trentino. Tantissimi i cartelli con gli slogan, anche semplici fogli di carta con scritte a pennarello fatte al momento: "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo", "Prendiamoci cura dell'unico pianeta che abbiamo", "Make change", "Ci stiamo uccidendo dobbiamo agire ora".