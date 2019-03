In marcia per il clima anche a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Come in tutte le città anche a Bolzano migliaia di studenti hanno sfilato per le vie del centro cittadino per la difesa dell'ambiente. Gli studenti, partiti da piazza del Tribunale con cartelli variopinti hanno sfilato in piazza Vittoria per raggiungere piazza Walther e concludere la manifestazione in piazza Magnago davanti al Consiglio provinciale.

Davanti all'università gli studenti si sono fermati ed in italiano, tedesco e inglese hanno incitato i loro colleghi a scendere in piazza insieme a loro per salvare il pianeta.

La protesta che con oggi assume la dimensione di uno sciopero mondiale è partita da Greta Thunberg, la sedicenne svedese, che è stata candidata al Nobel per la pace.