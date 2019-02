Schuetzen trentini a Mantova per Hofer

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - La Schützenkompanie Trient-Compagnia Schützen di Trento, intitolata al Major Giuseppe de Betta, deporrà come ogni anno una corona al monumento dedicato ad Andreas Hofer collocato nel parco omonimo nella Cittadella di Mantova.

Il pellegrinaggio a Mantova per la commemorazione è in programma domenica 17 febbraio, al mattino. "Si commemora - ricorda il comandante della compagnia, Paolo Primon - la morte dell'eroe tirolese avvenuta il 20 febbraio 1820 su fucilazione eseguita dai francesi di Napoleone. La città di Mantova - aggiunge - accoglie ogni anno, in questo periodo, molte compagnie che arrivano da ogni località del Tirolo storico".

Sarà eseguita anche la "Salva D'Onore" con fucili a salve. (ANSA).