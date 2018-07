Ebner, crediamo nella carta stampata

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - "Crediamo nella carta stampata e confidiamo nel suo valore". Lo ha detto Michl Ebner in riferimento all'acquisizione del quotidiano L'Adige da parte del suo gruppo Athesia. "Abbiamo promesso per iscritto ai Conti Gelmi di Caporiacco (gli ex proprietari, ndr.) che non ci saranno licenziamenti. Garantiamo anche l'autonomia della testata".

Il gruppo Athesia è già proprietario del quotidiano di lingua tedesca Dolomiten e la famiglia Ebner pubblica anche i quotidiani Alto Adige e Trentino. Ebner, in una conferenza stampa a Trento, ha sottolineato l'importanza di sinergie (nei settori back office, stampa e trasporto) per garantire un futuro ai quotidiani e la necessità di diversificazioni. L'editore ha anche evidenziato "il valore aggiunto" della regione per un settore che è in crisi da oltre dieci anni. Per quanto riguarda, invece, il pluralismo Ebner ha ribadito che le redazioni "continueranno a lavorare in autonomia". Per la sopravvivenza della carta stampata è indispensabile una "forte coesione".