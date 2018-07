L'Adige passa al gruppo Athesia Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - Il quotidiano trentino "L'Adige" passa al gruppo Athesia di Bolzano. Questo è l'accordo siglato dagli attuali proprietari ed editori, i Conti Gelmi di Caporiacco, e l'Ad di Athesia Spa, On. Michl Ebner. Il gruppo Athesia, si legge in una nota del gruppo, ha acquistato il 100 per cento della Init Holding srl, che a sua volta tiene il 100 per cento della Società Iniziative Editoriali Spa ("L'Adige"), di Radio Dolomiti Srl e dell' Agenzia Media Alpi Pubblicità Srl.

Con quasi 22.000 copie vendute "L'Adige" è il quotidiano più letto del Trentino. Il giornale nasce come settimanale cattolico "Il Popolo Trentino" nel 1945, diventando quotidiano nel 1946.

Dal 1°marzo 1951 è denominato "L'Adige". "Il Dolomiten e l'Adige hanno le stesse radici, entrambi sono nati dalla resistenza contro il fascismo e nazionalsocialismo", dichiara Ebner che precisa altresì che per "L'Adige" e "Trentino", ora entrambi del gruppo Athesia, non è prevista la fusione: "Rimaranno testate indipendenti con redazioni autonome."