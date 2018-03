A22: attivo servizio accertamenti per chi non paga

(ANSA) - TRENTO, 6 MAR - Con i compartimenti di polizia stradale per il Trentino Alto Adige e Belluno, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, l'Autostrada del Brennero attuerà un servizio di accertamento e verbalizzazione degli utenti che violano l'obbligo di pagamento del transito in autostrada.

Il servizio consiste in un'attività istruttoria e sanzionatoria in caso di pedaggio autostradale non corrisposto all'atto dell'uscita dall'autostrada e di controlli che avverranno in corrispondenza delle stazioni autostradali.

All'utente inadempiente, oltre alla richiesta di pagamento del transito, verrà notificato dalla polizia stradale un verbale di contestazione e dovrà pagare, oltre al pedaggio, una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro, con la decurtazione di 2 punti dalla patente.

L'iniziativa nasce dalla firma da parte di Autobrennero di un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Aiscat e dal ministero degli interni sulle attività di accertamento delle violazioni connesse al mancato pagamento del pedaggio autostradale. (ANSA).