Ambiente: A22 assegna auto a idrogeno a polizia

(ANSA) - TRENTO, 6 MAR - È avvenuta stamani nella sede dell'Autostrada del Brennero a Trento l'assegnazione di un'auto a idrogeno, concessa dall'A22 al compartimento polizia stradale per il Trentino Alto Adige in comodato d'uso gratuito. Alla consegna delle chiavi erano presenti, tra gli altri, il presidente Luigi Olivieri, l'amministratore delegato Walter Pardatscher, il direttore tecnico generale Carlo Costa, il dirigente del compartimento polizia stradale per il Trentino Alto Adige.

"Numerosi - ha affermato Pardatscher - sono gli esempi dell'impegno dell'Autostrada del Brennero a supporto di azioni rispettose dell'ambiente, come la presenza nella propria flotta aziendale di più veicoli alimentati ad idrogeno e elettrici e la realizzazione del primo Centro di produzione d'idrogeno da fonti rinnovabili in Italia, inaugurato nel 2014". A questo proposito i vertici hanno espresso la volontà, da parte di Autobrennero, di proseguire nell'infrastrutturazione dei distributori di idrogeno anche in altri punti dell'A22. (ANSA).