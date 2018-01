Salvo escursionista travolto da valanga

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - Un 56enne di Mestre è stato travolto da una valanga nelle Dolomiti che si è staccata nella Val de Chedul, tra Selva di Val Gardena e Corvara in Badia, a quota 2.400 metri circa. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo da solo. La slavina ha sfiorato anche i suoi compagni d'escursione, una piccola comitiva di turisti, che passeggiava con le ciaspole. Gli amici hanno lanciato l'allarme verso le ore 15. Il soccorso alpino, giunto sul posto in elicottero, ha soccorso e recuperato il ferito. E' stato trasportato in ospedale a Bressanone. Le suo ferite sono state giudicate dal 118 come non gravi. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri.

Dopo le ultime abbondanti nevicate in Alto Adige, il pericolo valanghe rimane forte di grado 4 su 5, dalla Val Venosta fino alla cresta di confine centrale, in altre zone, come le Dolomiti, il pericolo valanghe è marcato di grado 3.