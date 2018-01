Valanghe: chiuse alcune strade in A.A.

(ANSA) - BOLZANO, 21 JAN - Dopo le ultime abbondanti nevicate di stanotte in Alto Adige, alcune strade provinciali e di montagna sono state chiuse per pericolo valanghe. Dall'Alta Val Venosta fina alla cresta di confine centrale il pericolo valanghe è forte di grado 4 su 5, in altre zone dell'Alto Adige il pericolo è spesso marcato di grado 3. In Val Venosta sono state chiuse per sicurezza le strade provinciali Val Senale da Certosa in poi, la Vallelunga da Curon e la strada tra Resia e Roja. In Val Pusteria, invece, è stata chiusa, sempre per pericolo valanghe, la strada provinciale tra Molini e Riva di Tures dalla località Acereto in poi.

Il Passo Giovo, percorribile solo con attrezzatura invernale, è chiuso di notte dalle ore 18 fino alle ore 8. Il passo Erbe è raggiungibile unicamente dalla parte della Val Badia. Chiusura invernale per i passi Stelvio, Pennes e Stalle. Chiuso anche il passo Rombo dal bivio Corvara in Passiria.