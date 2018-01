Svp, accettando fiore ricevi mazzo fiori

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - "Noi non siamo come la Lega che pretende il 100% e non riceve mai nulla, ma la Svp ha dimostrato che accontentandosi di volta in volta di un fiore alla fine porta a casa un grande mazzo di fiori". Lo ha detto il senatore uscente Karl Zeller a Bolzano in una conferenza stampa dei parlamentari Svp in occasione della fine della legislatura.

Con 20 norme d'attuazione e 4 riforme dello Statuto di autonomia questa legislatura "è stata la più fruttuosa dal 1948", ha sottolineato Zeller. "Noi siamo diversi - ha proseguito - mentre tutti chiedono poltrone noi puntiamo alle norme di attuazione". "La Svp - ha aggiunto il deputato Daniel Alfreider, per il quale si prospetta un passaggio in giunta provinciale - ha sempre le idee chiare, visto che la sua missione è il bene dell'intero Alto Adige".