Berger, torno a fare il maestro di sci

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - "Ho fatto i corsi di aggiornamento necessari e tornerò a fare il maestro di sci". Lo ha annunciato il senatore Svp uscente Hans Berger a Bolzano ai margini di una conferenza stampa in occasione delle fine delle legislatura.

Il 70enne lascia la politica dopo molti anni passati tra Bolzano e Roma. E' entrato in consiglio provinciale per la prima volta nel 1993, dal 1998 al 2013 è stato potentissimo assessore all'agricoltura, per poi passare al Senato. "A Roma mi sono reso conto quanto difficile sia il ruolo del parlamentare, che pone le basi senza le quali la giunta provinciale altoatesina non potrebbe lavorare come lavora oggi", ha commentato. Berger ora tornerà ad occuparsi delle attività di famiglia, un'azienda agricola ed un albergo, ma torna anche alle sue origini professionali. "Dal 1972 al 2000 - racconta - ho lavorato anche come maestro di sci. Ora ho fatto i corsi di aggiornamento e con grande piacere farò di nuovo il maestro sulle piste della Valle Aurina".