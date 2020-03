Covid: altri 273 casi e 13 morti Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Sono 273 i nuovi casi positivi al Coronavirus e 13 i decessi registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 2.972 i contagiati dall'inizio dell'emergenza e 142 le morti. Sono poi 24 le guarigioni virali (i cosiddetti 'negativizzati'), 30 quelle cliniche. Rispetto ai dati comunicati ieri dalla Regione aumenta il numero dei nuovi casi (nel precedente bollettino erano 238), diminuiscono i decessi (erano 21).

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1.250, di cui 251 in terapia intensiva. Riguardo alle persone in isolamento domiciliare in Toscana sono a oggi 10.893.

Di 2.972 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 709 Firenze, 254 Pistoia, 178 Prato, 436 Lucca, 330 Massa-Carrara, 317 Pisa, 179 Livorno, 147 Grosseto, 193 Siena, 229 Arezzo (totale sud est: 569).