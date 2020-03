Coronavirus: a Monterotondo Marittimo 12 casi positivi

(ANSA) GROSSETO, 25 MAR - Dodici persone positive al Coronavirus a Monterotondo Marittimo (Grosseto), piccolo paese delle Colline Metallifere, come reso noto via social dal sindaco Giacomo Termine. Sempre il sindaco ha reso noto che ci sono in totale 46 persone in isolamento.

Tra i positivi anche i titolari dell'unico panificio del paese che avevano comunque deciso di chiudere in attesa degli accertamenti.

