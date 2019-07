Torna Celebrity Fight Night di Bocelli

(ANSA) - FIRENZE, 24 LUG - Nuovo appuntamento in Toscana per la Celebrity Fight Night, la manifestazione benefica che Andrea Bocelli ha voluto portare in Italia che quest'anno sarà a luglio. Beneficiari ancora una volta la Andrea Bocelli Foundation e il Muhammad Ali Parkinson Center. La Celebrity Fight Night 2019 si articola in tre serate: le prime due, gemelle, 25 e 27 luglio a Lajatico (Pisa) al Teatro del Silenzio dove il tenore darà vita a un inedito spettacolo, 'Ali di Libertà', dedicato al genio di Leonardo e alla metafora del volo, preceduto da una speciale cena. Tra gli ospiti Matthew McConaughey, Dua Lipa, Mika e poi ancora Elisabetta Canalis, Tony Renis, Luca Tomassini, Massimiliano Finazzer Flory, Giovanni Caccamo. Il 28 luglio la maratona benefica al Forte dei Marmi, nella sua residenza, con una cena di gala e l'asta benefica con lotti selezionati grazie anche ai tanti sponsor: annunciati tra gli altri, Matt Dillon, Carol Alt, Jo Champa, Katherine Kelly Lang, Juanes, Salvatore Esposito, Catrinel Marlon.