Fiamme in bosco Pratese, salvato 73enne

(ANSA) - PRATO, 24 MAR - Un uomo di 73 anni è stato salvato dai vigili del fuoco del comando di Prato intervenuti nella tarda mattinata in via Macia, località Comeana, nel comune di Carmignano (Prato), per un incendio di vegetazione. Il 73enne, che era rimasto all'interno dell'area interessata dall'incendio, è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118. L'incendio è stato domato in breve tempo e sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dell'area interessata, circa 1000 mq. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali e i volontari gestiti dalla Soup della Regione Toscana.