Incendi: fiamme in bosco Fucecchio

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 24 MAR - Un incendio boschivo è in corso a Fucecchio (Firenze), in via della Bigattiera. Sul posto stanno operando sei squadre di volontariato del Cvt, una squadra di vigili del fuoco ed è in arrivo il direttore delle operazioni della Regione Toscana.

Il forte vento che soffia nella zona sta propagando rapidamente le fiamme in un bosco costituito prevalentemente da pini. È stato richiesto il supporto di un elicottero del sistema regionale, che raggiungerà la zona venendo da Pontito (Pescia), dove il rogo della scorsa notte, e che interessa circa dieci ettari di bosco, è ancora attivo e sul quale operano un Canadair e un altro elicottero regionale. L'intervento del Canadair si è reso di nuovo necessario, perché il vento ha riacceso alcuni focolai in zone non raggiungibili e l'incendio è ripartito. Ma ora la situazione è già migliorata.