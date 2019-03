Pitti Uomo, Givenchy è guest designer

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - Givenchy sarà il guest designer di Pitti Immagine uomo 96, in programma a Firenze dall'11 al 14 giugno: Clare Waight Keller, stilista britannica e direttore artistico della maison del gruppo Lvmh a partire dalla primavera del 2017, presenterà la nuova collezione menswear del brand con un evento speciale in calendario mercoledì 12 giugno.

"Per noi è un grande onore ospitare l'esordio della collezione uomo di Givenchy con la direzione creativa di Clare Waight Keller - spiega Lapo Cianchi, direttore comunicazione ed eventi speciali di Pitti Immagine -. Una visione forte, moderna ed elegante: un progetto perfetto per Pitti Uomo. Sono certo che le atmosfere e gli spazi di Firenze offriranno a Givenchy ulteriori motivazioni estetiche e simboliche per concentrarsi sulla moda maschile".