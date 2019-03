Sterling Ruby è special guest Pitti

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - L'artista americano Sterling Ruby è lo special guest di Pitti Immagine Uomo 96, in programma a Firenze dall'11 al 14 giugno. Noto per la natura poliedrica del suo lavoro - tra pittura, ceramica, collage, video e fotografia, tessuti artwork, scultura e installazioni - e per la personale rivisitazione del workwear americano, Sterling Ruby presenterà la prima collezione del brand S.R.Studio.La.Ca. con un evento speciale in programma il 13 giugno.

"Pitti Uomo occupa un posto speciale nel mondo della moda - dichiara Ruby -. Si è affermato come un luogo di grande centralità con una sua identità specifica, senza compromessi, un luogo del saper fare e dell'artigianalità, con un tempo tutto suo. L'invito di Pitti a essere lo special guest rappresenta per me il momento perfetto, per realizzare un progetto che sto esplorando privatamente, nel mio studio, da quasi dieci anni".