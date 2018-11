Auto contro bici a Vinci, morto ciclista

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 10 NOV - Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6.30 a Mercatale, frazione di Vinci (Firenze), lungo la strada provinciale numero 13. Secondo le prime indicazioni un'auto con al volante una donna di 47 anni, per cause in corso di accertamento, è finita contro una bicicletta condotta dall'uomo che, a causa dell'urto, è sbalzato a terra riportando traumi gravissimi. Il ferito è deceduto sul posto, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di salvargli la vita. La donna invece è stata accompagnata in ospedale a Empoli (Firenze) per avere supporto psicologico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno compiendo accertamenti per capire l'identità della vittima.