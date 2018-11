Scontro tra auto, morto 86enne

(ANSA) - PONTASSIEVE (FIRENZE), 10 NOV - Un uomo di 86 anni è morto nello scontro tra due autovetture questa mattina a Pontassieve (Firenze) .

L'auto condotta dall'anziano, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. Il personale dei vigili del fuoco intervenuto sul posto ha estratto dall'abitacolo il conducente per il quale il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.