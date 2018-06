Mehta torna Firenze, Chiarot lo accoglie

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Arrivato oggi a Firenze il maestro emerito del Maggio musicale fiorentino Zubin Mehta: ad accoglierlo all'aeroporto (dove è arrivato da Los Angeles) è stato il sovrintendente Cristiano Chiarot insieme ad una delegazione del teatro. "Sono contentissimo e con me lo è tutto il teatro. Siamo venuti in tanti a salutare il ritorno del maestro e ad applaudirlo proprio come se fossimo nella nostra e sua grande sala del Maggio. Ora lo lasciamo riposare e già da domani riprendiamo a programmare con lui le sue prossime presenze al Maggio". Mehta è stato costretto, per motivi di salute, a rinunciare alla direzione di alcuni concerti del festival di quest'anno. E' però confermata, adesso, la sua presenza sul podio di due esibizioni con l'orchestra del Maggio nell'ambito del ciclo dedicato a Sostakovic, in programma il 28 e il 30 giugno.