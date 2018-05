Maltempo:Toscana, ancora codice giallo

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali forti fino alla mezzanotte di domani, martedì 22 maggio. Lo ha emesso la Sala operativa della Regione Toscana prolungando la vigilanza già emessa per oggi a causa del lento calo della pressione sul Mediterraneo centro occidentale con la conseguente e progressiva instabilizzazione dell'atmosfera che, con il transito di una linea di instabilità, renderanno possibili temporali anche forti sia oggi che domani.

Per oggi nel pomeriggio sono previsti temporali sparsi anche forti più probabili sulle zone interne; in serata precipitazioni diffuse con temporali sparsi, localmente forti, più probabili sul Nord Ovest, Valdarno Inferiore e costa centro settentrionale. Domani sono previste piogge diffuse durante la notte con possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sul Nord Ovest, Valdarno inferiore e costa centro settentrionale. Nel corso della mattina temporanea attenuazione dei fenomeni.