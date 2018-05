Bomba acqua nel Senese, intervengono Vvf

(ANSA) - SIENA 21 MAG - Due frane e materiali trasportati dall'acqua che ostruivano la viabilità a causa di una violenta bomba d'acqua che nella serata di ieri si è abbattuta a Rosia, nel comune di Sovicille (Siena). Sono alcuni dei 16 interventi effettuati dai vigili del fuoco di Siena che hanno lavorato ininterrottamente fino alle 3 della scorsa notte per risolvere alcune criticità causate dall'enorme quantità di acqua piovuta.

Tra gli interventi la rimozione di alcuni materiali trasportati dall'acqua che ostruivano l'afflusso in prossimità di due ponti, uno a Rosia e uno in una località vicina, a Ponte allo Spino. Due le frane sulla Sp73 rimosse con i mezzi meccanici messi a disposizione dal Comune di Sovicille. Sul posto sono giunti anche il sindaco Giuseppe Gugliotti e un tecnico comunale per assistere la popolazione. Nessun danno, al momento, per le persone.