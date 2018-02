(ANSA) - FIRENZE, 02 FEB - Fiorino d'Oro a Leonard Bundu, 'il fiorentino d'Africa'. Lo ha consegnato questa sera il sindaco di Firenze, Dario Nardella, all'ex campione europeo Ebu dei pesi welter nel 2011, a margine della 'World series of boxing', in corso al Mandela Forum, e prima dell'incontro clou della serata, valido per la cintura International silver dei massimi leggeri, tra Fabio 'Stone Crusher' Turchi e l'argentino Dario German Balmaceda. Per Turchi un match importante visto che poi in primavera tornerà a combattere in America.