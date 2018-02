Boxe: World Series, Italia parte bene

(ANSA) - FIRENZE, 2 FEB - Sono ripartite le 'World Series of Boxing', arrivate all'ottava stagione. L'Italia Thunder, inserita nel gruppo europeo insieme a British Lionhearts, Fighting Rooster (Francia) e i Croatia Knights, ha esordito a Firenze battendo per 3-2 i Knights. Nei 49 Kg netta vittoria per Federico Serra, che supera 3-0 il bielorusso Karmilchyk. Nei 56 Kg Grandelli, pur disputando una ottima prova, perde 2-1 con Njegac. Superlativo il 64 Kg Di Lernia che s'impone per Ko al primo round su Njegac. Vittoria anche per Lizzi, che sconfigge per 2-1 Markovic. Brutta sconfitta, invece, per Clemente Russo, battuto 3-0 dal croato Filipi. Prossimo impegno dell'Italia Thunder il 16 febbraio a Roma al PalaTiziano contro i Roosters francesi, sfida che sarà il preludio del match in cui Orial Kolaj combatterà per il titolo UE Mediomassimi contro lo spagnolo Chadloui.