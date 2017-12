(ANSA) - FIRENZE, 25 DIC - Una donna di 71 anni è morta nella notte di Natale per un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione a Poggio a Caiano (Prato). I vigili del fuoco sono intervenuti all'una e quaranta. Il corpo è stato trovato nella camera da letto, dove molto probabilmente si è sviluppato il rogo. Ancora da accertare le cause, tra le ipotesi anche quello del malfunzionamento di una coperta elettrica. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri.