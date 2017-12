Fiamme casa, invalido trovato morto

(ANSA) - MONTIGNOSO (MASSA CARRARA), 23 DIC - Un uomo di 60 anni, invalido, è stato trovato morto in un'abitazione a Piazza, frazione del comune di Montignoso, dove i vigili del fuoco erano intervenuti a causa di un incendio. L'uomo, si spiega dai carabinieri a loro volta intervenuti, è stato rinvenuto nella camera da letto parzialmente bruciata a causa delle fiamme a seguito di un principio di incendio sviluppatosi poco prima, verosimilmente a causa di un mozzicone di sigaretta caduto sul letto.

Carabinieri e vigili del fuoco, coordinati dalla procura di Massa, si spiega ancora, sono al lavoro per determinare con esattezza le cause del decesso, comunque non riconducibili a terzi.