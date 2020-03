Borsa: Europa gira in rosso, Milano sale

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Le Borse europee girano in negativo. In controtendenza Milano con il Ftse Mib che avanza del 2,1% a 15.439 punti. L'indice stoxx 600 cede lo 0,8%. In calo Londra (-2%), Parigi e Francoforte (-1,1%), piatta Madrid (-0,02%. A Piazza Affari volano Poste (+10,8%) e A2a (+10%).