Migranti: Grecia, 450 trasferiti a Atene

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La Grecia ha effettuato il trasferimento di 450 migranti, che hanno tentato di raggiungere l'isola di Lesbo, ad una struttura nei pressi di Atene. Lo riferiscono i media locali che citano le autorità. Una nave con a bordo i migranti ha attraccato in un porto vicino ad Atene e i migranti saranno trasferiti in una struttura a nord della capitale in attesa della loro espulsione. I migranti sono stati fermati il 1mo marzo, pochi giorni dopo che la Turchia aveva annunciato l'apertura delle frontiere ai milioni di migranti. Come risposta, la Grecia ha sospeso tutte le domande di asilo per un mese e incarcerando migranti e rifugiati, che hanno cercato di attraversare il confine terrestre dalla Turchia.