Bellocchio e l'altra Italia a Cannes

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Un solo film italiano in concorso al Festival di Cannes, firmato Marco Bellocchio, 'IL TRADITORE', con il racconto di un eroe tragico come Tommaso Buscetta, pentito di mafia per eccellenza come vittima del suo stesso tradimento che gli costò lo sterminio della famiglia.

Ma sulla Croisette troviamo anche THE STAGGERING GIRL di Luca Guadagnino (Quinzaine des Réalisateurs), mediometraggio ambientato nel mondo della moda; LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA di Lorenzo Mattotti (Un Certain Regard), dalla storia per bambini scritta e disegnata da Dino Buzzati; CINECITTÀ - I MESTIERI DEL CINEMA. BERNARDO BERTOLUCCI: NO END TRAVELLING di Mario Sesti (Cannes Classics); LA PASSIONE DI ANNA MAGNANI di Enrico Cerasuolo (Cannes Classics); QUELLO CHE VERRÀ È SOLO UNA PROMESSA di Flatform (Quinzaine des Réalisateurs) e, infine, TOMMASO di Abel Ferrara (Séances Spéciales).