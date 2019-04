Pg Cassazione, assolvere Ignazio Marino

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Il sostituto procuratore generale della Cassazione Mariella De Masellis ha chiesto di assolvere l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino dall'accusa di peculato e falso per la vicenda 'scontrini' relativa a cene di rappresentanza pagate con la carta di credito del Campidoglio, rilevando che "il fatto non sussiste". Marino in primo grado era stato assolto mentre in appello nel gennaio 2018 era stato condannato a due anni di reclusione. Il verdetto è atteso in serata.