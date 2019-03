Francesco primo Papa a programmare app

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Papa Francesco ha aggiunto ai numerosi record anche quello di essere stato il primo Pontefice a scrivere una riga di codice informatico, durante il convegno 'Programming for Peace' che si è tenuto in Vaticano. Bergoglio, racconta su Twitter Havi Partovi, il fondatore della Ong 'Code.org', con l'aiuto di tre ragazze ha contribuito a scrivere una app per la promozione degli Obiettivi Sostenibili dell'Onu.

"Papa Francesco è diventato il primo Papa a programmare un computer - scrive Partovi - e ha esortato gli studenti di tutto il mondo ad imparare l'informatica per contribuire alla pace nel mondo". L'evento, organizzato dalla fondazione Scholas Occurrentes, segnava l'inizio di una campagna per introdurre le scienze informatiche nelle comunità svantaggiate.

La app, realizzata dagli studenti invitati, mostra come l'informatica può essere usata per contribuire ai 'Development Goals'.