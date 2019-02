Giachetti, se Pd va con M5S non ci sto

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Io sono stato in minoranza nel Pd per anni e sono sempre stato in una cornice condivisa, e diversamente dagli altri mi sono adeguato anche quando non condividevo certe scelte. Dipende dove si vuole andare. Il partito è una comunità e non una caserma:non voglio posti, vado in minoranza. Se però si vuole andare con M5s o far rientrare i fuoriusciti allora non è più il mio partito". Lo ha detto Roberto Giachetti nel confronto Tv su Sky. Zingaretti ribatte: "Allora resti perchè nessuno vuole andare con M5S".