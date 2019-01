Borsa: Asia cede su Cina, male Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Giornata pesante sulle Borse asiatiche per i timori della crescita cinese: Hong Kong si avvia alla chiusura su perdite attorno al 3%, Shanghai e Shenzhen cedono oltre un punto percentuale.

A innescare le vendite, la discesa sotto quota 50 per la prima volta dal maggio scorso dell'indice pmi cinese, che con la guerra dei dazi aumenta le incertezze sulla crescita economica.

Con Tokyo ancora chiusa per le festività di inizio anno, Seul e Sidney hanno ceduto l'1,5%.

Molto deboli i futures sull'avvio delle Borse europee.