Scende da auto per salvare figli, uccisa

(ANSA) - MILANO, 12 SET - E' scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza i figli dopo essere stata coinvolta in un incidente sulla A8 ma in quel momento è stata travolta e uccisa da altre vetture che sopraggiungevano. E' morta così una donna di 38 anni dopo un chilometro dal casello di ingresso a Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 21 di ieri; tre persone - una donna di 37 anni e due uomini di 32 e 54 anni - sono rimaste ferite nel tamponamento. I figli della vittima, di 5 e 8 anni, non sono stati coinvolti. Sul posto sono stati inviati anche i vigili del fuoco.