Marò: a ottobre udienze Tribunale Aja

(ANSA) - BARI, 09 SET - Cominceranno il prossimo 22 ottobre al Tribunale internazionale dell'Aja le udienze sul caso dei due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati di aver ucciso due pescatori indiani scambiandoli per pirati, nel 2012, nel corso di una missione antipirateria al largo della coste del Kerala, in India. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine ai familiari dei due fucilieri che al momento si trovano entrambi in Italia. Il Tribunale dell'Aja dovrà decidere chi ha la giurisdizione sul caso e cioè quale Stato, tra Italia e India, dovrà processare i marò. Dal 22 ottobre le udienze dovrebbero tenersi per una settimana circa, ma per la sentenza si dovrà aspettare, presumibilmente, la primavera del 2019. Domani, intanto, alle ore 11 nella sede del ministero della Difesa, la ministra Elisabetta Trenta incontrerà i due fucilieri che sul web continuano ad avere numerosi gruppi di cittadini che chiedono alle istituzioni "sostegno per i nostri leoni".