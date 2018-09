'Macchina verità per talpa Casa Bianca'

(ANSA) - WASHINGTON, 7 SET - La macchina della verità per scoprire la 'talpa" dell'amministrazione che rema contro il presidente Donald Trump, l'alto dirigente che ha pubblicato un intervento anonimo sul New York Times: la proposta, che rischia di far precipitare la Casa Bianca in una dimensione grottesca, è del senatore repubblicano Rand Paul. "Penso non sia senza precedenti per persone che hanno il nullaosta di sicurezza sentirsi chiedere se hanno rivelato o meno cose contro la legge, sotto giuramento e anche con la macchina della verità", ha detto a Capitol Hill, ricordando che il 'lie detector test' è usato in modo ordinario per gli agenti di Cia e Fbi. "Penso che se uno ha il nullaosta di sicurezza alla Casa Bianca, sarebbe accettabile usare la macchina della verità e chiedere alle persone se stanno parlando con i media contro la politica della Casa Bianca", ha aggiunto. C'è chi già immagina la fila di alti dirigenti, dal vice presidente Mike Pence al capo del Pentagono Jim Mattis, per fare il test.