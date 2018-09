Ryder Cup: anche Tiger Woods in team Usa

(ANSA) - ROMA, 04 SET - La Ryder Cup ritrova un grande protagonista, Tiger Woods. La leggenda californiana scenderà in campo a Parigi (28-30 settembre) nella super sfida biennale tra Usa ed Europa. L'annuncio, attesissimo, è arrivato dal capitano degli Stati Uniti Jim Furyk, che da Philadelphia ha svelato 3 delle 4 wild card a disposizione per completare il roster a stelle e strisce chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2016 ad Hazeltine (America). Con Woods ci saranno pure Bryson DeChambeau e Phil Mickelson.

Dopo 6 anni di assenza "The Big Cat" tornerà a giocare una rassegna attesissima, l'8/a da giocatore. Con la "Tigre" che ha disputato le edizioni 1997,1999, 2002, 2004, 2006, 2010 e 2012.

Ad oggi il bottino è di 13 match vinti, 17 persi e 3 pareggiati.