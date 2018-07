Traffico e code in ultimo weekend luglio

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Traffico sostenuto e code di alcuni chilometri sulle strade e autostrade italiane per questo ultimo fine settimana di luglio contraddistinto da previsioni di traffico da "bollino rosso". E' quanto emerge dal monitoraggio di Viabilità Italia. Il traffico è intenso soprattutto sulle direttrici di ingresso dai Paesi stranieri confinanti e in uscita dai principali centri urbani. Code su diversi tratti delle autostrade A1, in direzione nord e sud. C'è una coda di 3 chilometri sulla A4 alla barriera di Milano est e di 9 sulla A9 tra Chiasso e Como Grandate; un chilometro di coda in ingresso alla barriera di Ventimiglia e 7 sulla A12 tra Massa e Sarzana in direzione nord per un incidente. Code anche sulla A14, in direzione nord di 5 chilometri tra Faenza e Imola per un incidente risolto. Al Traforo del Monte Bianco coda verso Courmayeur. Il traffico è sostenuto lungo la SS 51, la SS 16 Adriatica in Puglia ed in Emilia Romagna, la SS 106 Jonica Puglia e la SS 18 Tirrenica nel tratto calabrese.