Sci: Paris vince il SuperG a Kvitfjell

Altra grande impresa dell'azzurro Dominik Paris che ha concesso il bis e vinto in 1'29"20 anche il SuperG di Coppa del mondo a Kvitfjell, dopo avere dominato ieri la discesa. E' la seconda doppietta di Paris, dopo quella di fine dicembre a Bormio. Per l'azzurro - 29 anni e fresco oro iridato proprio in SuperG - è il quinto successo stagionale e il 14/o in carriera. Questa vittoria lo trasforma anche in leader di disciplina con 330 punti, avvicinando per lui la possibilità di conquistare la coppa.



Paris adesso in classifica ha 330 punti, contro i 286 del più immediato inseguitore, l'austriaco Vincent Kriechmayr, oggi 4/o. Secondo - in una gara con visibilità non perfetta e partita un po' in ritardo per ripulire la pista da un'abbondante nevicata - il norvegese Kjetil Jansrud, in 1'29"20. Terzo lo svizzero Beat Feuz, con il tempo di 1'29"80.