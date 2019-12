Calcio: Sarri "prendiamo gol in area piccola,ora migliorare"

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - "La cosa particolare è che prendiamo gol nell'area piccola, un dettaglio che nella Juventus degli ultimi anni non si era mai visto. Dobbiamo migliorare in questo contestualmente alla crescita di elementi nuovi come Demiral e De Ligt". Così Maurizio Sarri, intervistato da Sky Sport24 su pregi e difetti della sua Juventus, reduce dalla delusione della sconfitta in Supercoppa contro la Lazio.

Il tecnico bianconero assicura di voler puntare ancora sul tridente. "E' sicuro. Poi sulla tipologia di schieramento, con il trequartista con Bernardeschi oppure Ramsey o i tre in linea, dipenderà dalla situazione dei vari giocatori". (ANSA).