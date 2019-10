Modric rassicura: "Solo una botta"

"Solo una botta, nulla di serio". Così il centrocampista del Real Madrid e della Crozia, Luka Modric, infortunatosi ieri con la sua nazionale nel match contro il Galles valido per le qualificazioni europee. "È solo un piccolo infortunio che penso non mi toglierà dal campo per molto tempo", ha fatto saper il Pallone d'Oro ch ha voluto rassicurare club e tifosi: " Ho preso un colpo duro sul muscolo, mi fa un po' male e c'è gonfiore, ma penso che non sia grave e che recupererò in pochi giorni". Anche il ct croato Zlatko Dalic si è mostrato fiducioso: "Avrà sicuramente bisogno di riposo per due o tre giorni, ma poi dovrebbe riprendere".

E' il secondo infortunio stagionale per Modric che già si era fatto male nella precedente sosta delle nazionali a settembre: in quel caso si era trattato di un infortunio muscolare all'adduttore della gamba che gli aveva fatto saltare le partite contro Levante, Psg (in Champions), Siviglia e Osasuna. È tornato in campo nel derby contro l'Atletico.