Allegri soddisfatto, 'Juve seria'

"La maturità si ottiene anche giocando partite serie" come quella di lunedì sera con il Chievo.

Allegri - nel tweet post partita - evidenzia l'applicazione della squadra nel 3-0 sui veronesi all'Allianz Stadium ottimo inizio del girone di ritorno per i bianconeri, saldamente a +9 sul Napoli e al terzo successo in tre partite nel 2019 dopo il 2-0 di Bologna negli ottavi di Coppa Italia e l'1-0 sul Milan a Gedda che è valso la conquista della Supercoppa italiana. Cristiano Ronaldo, atteso questa mattina in Tribunale a Madrid per l'ultimo atto del contenzioso con l'erario spagnolo, ieri ha fallito un calcio di rigore e preferisce esaltare il gruppo: "Grandi ragazzi! - scrive sui social- Forza Juve".