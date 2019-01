Serie A: Juventus Chievo, Allegri: 'evitiamo rischio adagiarci'

"Il rischio più grosso è adagiarsi un po'. Questo non deve accadere, altrimenti rischiamo di compromettere quel poco che abbiamo fatto". Allegri chiede alla Juventus di resettare dopo la vittoria in Supercoppa, iniziando dalla sfida con il Chievo di domani, la ripresa del campionato per i bianconeri. "Domani - ha spiegato il tecnico bianconero - torna il campionato, poi abbiamo una partita secca contro l'Atalanta in Coppa Italia. Dobbiamo lavorare per migliorare condizione fisica e qualità del gioco, ma serve la testa giusta, mettersi in discussione tutti i giorni, fare fatica. Altrimenti avremo sempre alti e bassi, specialmente nella seconda parte di stagione".