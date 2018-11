Genoa: Juric verso esonero, pronto Tudor

Ancora un ribaltone in casa Genoa dopo una giornata di riflessione il presidente Enrico Preziosi avrebbe deciso di cambiare l'allenatore della prima squadra affidando la panchina a Igor Tudor, nell'ultima stagione all'Udinese. Fatale a Ivan Juric sarebbe stata la sconfitta con il Napoli e soprattutto l'aver conquistato appena due punti nelle ultime cinque partite.Come per l'esonero di Ballardini Preziosi avrebbe atteso la sosta per gli impegni delle nazionali, Tudor sarebbe così il terzo tecnico in quattro mesi sulla panchina del Genoa. I rossoblù alla ripresa del campionato sono attesi dal derby con la Sampdoria.

Udinese: Pradè, lunedi vertice club su Velazquez - Sono ore decisive per la panchina di Julio Velazquez: l'allenatore dell'Udinese rischia di saltare dopo la sconfitta a Empoli di oggi. Domani o nelle prossime ore sarà presa una decisione dalla società. E' atteso un vertice fra area tecnica e proprietà per fare il punto della situazione. A renderlo noto oggi è stato direttore dell'area tecnica Daniele Pradè a fine partita: "Valuteremo nelle prossime ore - ha detto -, inutile adesso fare nomi ma c'è la necessità di prendersi le proprie responsabilità". I nomi sono già emersi però: in pole position Davide Nicola, poi Massimo Carrera e quindi Quique Sanchez Flores. Dal direttore dell'area tecnica anche un plauso per come è stata interpretata la partita dall'Udinese.